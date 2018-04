Alexander Knappe auf der Bühne Bildrechte: imago/ZweiKameraden

2010 startet Alexander Knappe bei der Castingshow "X-Faktor". Da er jedoch bei einem weiteren Musikprojekt mitarbeiten will, täuscht er zunächst einen Kreuzbandriss vor, entscheidet sich anders und nimmt weiter an X-Faktor teil. Schließlich gesteht er, dass der Kreuzbandriss erfunden war, und scheidet aus. Zu der Aktion sagt Alexander Knappe heute: "Ein schwarzer Fleck in meinem Leben". Alexander Knappe fängt an, Songs aus dem Leben zu schreiben und veröffentlicht 2012 sein Debütalbum "Zweimal bis unendlich". In seinen Songs singt er von Alltagsgeschichten, von seinem Leben, von seinen Gefühlen. Das tut er auch auf seinem neuesten Album "Ohne Chaos keine Lieder", das soeben im Handel erschienen ist.