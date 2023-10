Mehr als 30 Jahre war Alexandra Hofmann mit ihrer Schwester Anita als Geschwister Hofmann in der Schlagerwelt erfolgreich. Seit einiger Zeit ist sie als Solistin unterwegs, hat gerade ihr erstes Solo-Album "Grün" veröffentlicht. Doch die Sängerin hatte in ihrer Kindheit ein traumatisches Erlebnis, dass Spuren hinterlassen hat.

Alexandra Hofmann bei ihrem Schulanfang. Bildrechte: IMAGO / APress

Wie sich Alexandra erinnert, habe sie mit dem Hund gespielt, der eine offene Wunde am Kopf gehabt habe, was sie jedoch nicht wusste. Als sie ihn dort angefasst habe, habe er ihr die Zähne gezeigt, was sie jedoch nicht als Warnung wahrgenommen habe. Nach einer weiteren Berührung, habe er mit seinen scharfen Zähnen zugeschnappt.



Die zweijährige Alexandra sei daraufhin ins Krankenhaus gebracht und die Wunde dort genäht worden. Da sie dort immerzu weinte, hätten sie ihre Eltern gegen den Rat der Ärzte nach sechs Wochen nach Hause geholt. Dort habe man sie nachts im Bett anschnallen müssen, damit sie sich nicht auf die Wunde legt. Die Wunde heilte, hinterließ jedoch eine große Narbe.