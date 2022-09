Diese Ankündigung war bei ihren Fans ein Paukenschlag: Anita und Alexandra Hofmann wollen in Zukunft hauptsächlich einzeln unterwegs sein . Nach 34 gemeinsamen Jahren möchten sich die Sängerinnen auch in Solo-Projekten ausprobieren - und das in ganz verschiedenen Bereichen. Der Musik wollen zwar beide treu bleiben, so möchte etwa Anita noch im Oktober ihre erste Solo-Single veröffentlichen, doch nebenher gibt es für die beiden Schwestern noch genug Zeit für andere Projekte.

Anita und Alexandra Hofmann. Bildrechte: imago images / STAR-MEDIA

Anita ist an der Seite ihres Mannes auch als Radiomoderatorin tätig, Alexandra hat schon zu Beginn der Corona-Pandemie in Ulm eine Event-Firma gegründet, mit der sie musikalische Projekte anderer Künstler umsetzt. Nun hat Alexandra aber auch ihre eigenen künstlerischen Pläne konkretisiert. Sie will demnächst vor allem als Fotografin und bildende Künstlerin in Erscheinung treten. Das alles unter einem neuen Künstlernamen: Aurelia! Die 48-Jährige Sängerin hat vor etwa fünf Jahren das Fotografieren für sich entdeckt. Ihre Foto-Objekte hat sie an den verschiedensten Orten entdeckt, wie sie erzählt.