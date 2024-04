"Mit ihrem neuen Song hat sie mich voll erwischt", schwärmt Beatrice Egli schon von ihrem Gast, bevor Alina überhaupt die Bühne betritt. Man merkt sofort, dass die Sängerin ihr sehr am Herzen liegt. Mit dem Besuch von Alina in ihrer Show, geht für Beatrice Egli ein Wunsch in Erfüllung.

"Diese Kommentare sind dumm, kindisch und unreflektiert."

Wenn man Alina auf der Bühne sieht, merkt man ihr nicht an, was sie schon alles durchmachen musste. Die Sängerin mit der kraftvollen Stimme hat einfach ein ansteckendes Lächeln. Und dennoch: Die 39-Jährige habe sehr lange unter ihrem Körper gelitten, Mobbing und Diskriminierung erfahren, wie sie im Talk mit Beatrice Egli verrät.

Mittlerweile sei sie aber an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie ihren Körper so annehmen könne, wie er ist. Umso schmerzlicher sind dann solche Vorfälle wie sie sie im vergangenen Jahr erleben musste. Alina berichtet über einen "krassen Shitstorm", der auf ihrem TikTok-Kanal gewütet hatte.

Eigentlich hatte ich nur ein eng anliegendes Kleid an und dann kamen so viele Hass-Kommentare, die mich an eine ganz schwere Zeit in meinem Leben zurück erinnert haben. Alina Die Beatrice Egli Show

Diese Kommentare seien zum Teil wirklich dumm, kindisch und unreflektiert, erzählt sie weiter. Auf die Frage von Beatrice, wie sie gelernt habe, damit umzugehen, teilt sie mit dem Publikum einen spannenden Gedanken. Die Menschen, die sich die Zeit nehmen, im Internet Böses zu schreiben, täten ihr einfach nur leid: "Weil sie könnten in der Zeit etwas Gutes tun oder anderen Leuten etwas Gutes tun. Diese Distanz hilft."

"Du musst abnehmen, du musst ins Solarium gehen."

Auch Beatrice Egli musste schon so einige Diskriminierungs-Erfahrungen machen. Dieter Bohlen höchst selbst, riet der späteren DSDS-Siegerin bei ihrem Casting: "Du musst abnehmen, du musst ins Solarium gehen." Doch darauf ließ sich die selbstbewusste Sängerin nicht ein. Sie ging ihren Weg, gewann die Casting-Show und die Herzen der Schlagerfans. Immer wieder singt und spricht die Schweizerin auch über Selbstliebe, kein Wunder als,o dass sie Alina und ihren Song "Mein Körper" so feiert.