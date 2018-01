Mit dem Erscheinen ihres Debütalbums geht es für Alina Schlag auf Schlag. Ihre TV-Premiere feiert sie beim "Schlagerbooom 2017 - Das internationale Schlagerfest", präsentiert von Florian Silbereisen. Wenig später brilliert sie im "Adventsfest der 100.000 Lichter" als Duett-Partnerin von Ben Zucker. Dabei war Alinas Weg auf die Bühne zunächst alles andere als leicht, von Selbstzweifeln, Rückschlägen und einer Stimmband-OP gesäumt. Doch Alina glaubt an ihren Traum: schreibt Texte, sammelt Ideen. Und die junge Künstlerin zeigt, dass sie weiß, was sie will und dass sie mit sich im Reinen ist.