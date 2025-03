Seit 2020 kennt die Preisverleihung in der Kategorie "Schlager/Volksmusik" keine andere Siegerin als Melissa Naschweng. 2021 bekam sie den österreichischen Musikpreis zusätzlich noch in der Kategorie "Songwriter des Jahres". Nun stehen also sieben dieser Trophäen in ihrer Vitrine. Trotz der vielen Auszeichnungen wird die Freude darüber bei ihr jedoch nicht weniger: