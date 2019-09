Nominiert in der Kategorie „Musik“: Álvaro Soler

Seine Musik lässt bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit die Sonne strahlen. Álvaro Soler ist einfach der Mann für feurige, spanische Melodien. Mit seiner Single „La cintura“ (deutsch: die Hüfte) ließ er 2018 viele Hüften kreisen. Der Song wurde zum Sommerhit des vergangenen Jahres. Im letzten Herbst folgte dann sein Album „Mar de Colores“ (dt.: Meer aus Farben), welches in die Top Ten der deutschen Charts steigen konnte.

In diesem Jahr machte er sich dann auf die Tournee zu seinem Album. Bei der „Mar De Colores European Tour“ zeigt er seinen Fans in ganz Europa sein musikalisches „Meer aus Farben“. Anfang des Jahres stand er außerdem bei Florian Silbereisens "Schlagerchampions" auf der Bühne. Dort konnte er sich mit "La cintura" die Trophäe für den "Hit des Jahres" sichern. Álvaro Soler stand auch noch viel öfter vor der Kamera. Er war Teil der sechsten Staffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" beim Fernsehsender VOX. Dort tauschte er u.a. mit Michael Patrick Kelly und Jeanette Biedermann die Hits.

Ganze fünf Sprachen spricht Álvaro Soler fließend. Natürlich Deutsch und Spanisch, aber auch Englisch, Italienisch und Katalanisch, die Sprache seiner Heimatstadt Barcelona. Auf der Bühne fühle er sich mit spanischen Texten am wohlsten. Deutsche Texte seien vorerst nicht geplant. Seine Fans stört das allerdings gar nicht und darüber freut sich Álvaro ganz besonders: „Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich mit spanischer Musik in Deutschland so viele Menschen erreiche.“ Vielleicht konnte er auch das Publikum der „Goldenen Henne“ überzeugen und nimmt einen der begehrten Preise mit nach Hause.