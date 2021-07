An Alvaro Solers Musik kommen Radiostationen in den warmen Monaten einfach nicht vorbei. Seine spanischsprachigen Songs klingen nach guter Laune und Sommerurlaub. Doch für den Sänger waren die Erfolge der letzten Jahre auch mit einer Menge Stress verbunden. Auf der ganzen Welt war er unterwegs, Auftritte in Europa, Asien und Lateinamerika hinterließen Spuren.

Das Cover zum neuen Album "Magia". Bildrechte: Universal Music

Alvaro Soler entschied sich für eine Auszeit - kurz darauf kam Corona und die Welt stand zwangsläufig still. Seine Auszeit wurde mit der Pandemie also etwas länger. Somit hatte er nicht nur Zeit für neue Erfahrungen, sondern auch Zeit, um wieder kreativ zu werden. Es entstand Studioalbum Nummer drei: "Magia" - also: Magie.



Das neue Album erwartet die Fans von Alvaro Soler am 9. Juli. Dafür habe der deutsch-spanische Sänger nicht nur die Produktion selbst in die Hand genommen, sondern auch so viele Songs wie noch nie geschrieben.