Auch in diesem Jahr sind wieder einige der erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagerstars für den "Amadeus Austrian Music Award" nominiert. Zur Wahl für den größten Musikpreis unseres österreichischen Nachbarlandes stehen: Semino Rossi, Melissa Naschenweng, DJ Ötzi, Nik P. und Andreas Gabalier - alle fünf stehen in der Kategorie Schlager/Volksmusik im Voting zur Wahl. Die Awards sollen am 29. April verliehen werden.

DJ Ötzi nach der Verleihung des Amadeus Austrian Music Award 2000 mit Background-Sängerin Sandra. Bildrechte: dpa

Die meisten Amadeus Awards haben bisher Andeas Gabalier und DJ Ötzi überreicht bekommen. Beide können auf jeweils sechs der Trophäen stolz sein. DJ Ötzi wurde bei der allerersten Verleihung der Amadeus Awards im Jahr 2000 mit zwei Preisen geehrt.



Der Amadeus wird seit 2000 in unterschiedlichen Kategorien verliehen, 2021 waren es 13. Bis 2008 wurden in jeder Sparte die fünf Künstler, Singles oder Alben nominiert, die im jeweils letzten Jahr am meisten verkauft wurden. Aus diesen Nominierten wählte dann eine Experten-Jury die Sieger aus. Lediglich die Awards für das Lebenswerk wurden nur von der Jury vergeben. Seit 2009 gehen die Verkaufs-Zahlen nur noch zu 50 Prozent in das Ranking ein, Publikums-Voting und Jury-Voting bestimmen über die andere Hälfte der Preis-Vergabe.