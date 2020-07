Stimmband-Entzündung geheilt Amigo Karl-Heinz kann wieder singen

Für einen Sänger ist eine Stimmband-Entzündung ein echtes Problem. Amigo Karl-Heinz Ulrich ist das passiert - zum Glück in der coronabedingten Konzertpause. Da Karl-Heinz das nicht kannte, wusste er auch gar nicht, was eigentlich los ist - aber ein Arzt konnte dem Amigo helfen und jetzt ist wieder alles in Ordnung.