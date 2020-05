Das Geld was wir da einnehmen, die gesamte Summe, wollen wir Kindern spenden. Also irgendeiner Kinderaktion, (...) wo bedürftige Kinder sind, dort soll das Geld hingehen. Wir wollen nicht einen Cent an dieser Briefmarke verdienen, sondern wollen das ganze Geld zum guten Zweck für Kinder spenden, ausschließlich für Kinder.

Bernd Ulrich Die Amigos