Neue Biografie: Danke, Freunde! Die unglaubliche Amigos-Story

Es waren einmal zwei Brüder, Bernd und Karl-Heinz Ulrich - und die liebten die Musik über alles ... 1970 gründeten Bierbrauer Bernd und LKW-Fahrer Karl-Heinz ein Gesangsduo mit dem Namen "Amigos".



Am Haus ihrer Eltern im hessischen Hungen-Villingen bauten sie aus zwei Garagen ein Musikstudio und produzierten dort ihre Songs. 35 Jahre lang spielten die Amigos auf Geburtstagen, Hochzeiten und Dorffesten. Der Durchbruch gelang den Brüdern 2006, mit einem Auftritt in "Achims Hitparade". Es folgten ausverkaufte Konzerte, über 100 goldene Schallplatten, neunmal waren sie die Nummer eins in den Album-Charts. Die Amigos spielen heute in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittlerweile ist auch die Tochter von Amigo Bernd, Daniela Alfinito, eine erfolgreiche Schlagersängerin. Das aktuelle Album der Amigos "110 Karat" ist im vorigem Jahr erschienen.



Das Buch "Danke, Freunde! Die unglaubliche Amigos-Story", das am 21.03.2019 erscheint, erzählt die Geschichte von Bernd und Karl-Heinz - von ihrer Kindheit bis in die Gegenwart. Es berichtet von Höhen und Tiefen, von Freundschaft und Schicksalsschlägen. Und es beleuchtet die Gründe für ihren anhaltenden Erfolg in der Musikszene. Für Amigos-Fans ein echter Leckerbissen!