Als Bernd und Karl-Heinz Ulrich (69 und 71 Jahre alt) in den Anfangsjahren durchs Land tingelten, hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass sie einmal solche Erfolge feiern würden. Die ersten 16 Jahre spielten sie ausschließlich live auf Festen und in Gaststätten. Erst 1986 nahmen sie ihre erste Platte auf und noch einmal 20 Jahre sollte es dauern, bis sie ihren Durchbruch feiern konnten. Und das war 2006 in der MDR-Fernseh-Sendung "Achims Hitparade" - hier gewannen die beiden den Titel "Musikantenkönig". 2007 veröffentlichten die gebürtigen Hessen ihre erste DVD und von da an ging es für das Gesangs-Duo voran. Die Tochter von Bernd Ulrich, Daniela Alfinito, ist in der Vergangenheit oft mit den beiden aufgetreten. Inzwischen ist sie als Solo-Künstlerin erfolgreich.

