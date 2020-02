Das Jubiläums-Album der Amigos Bildrechte: Telamo

In ihrer Anfangszeit machten sich die Amigos nach der Arbeit am Freitag mit ihren Instrumenten auf den Weg und spielten in sämtlichen Dörfern der näheren Umgebung. Die Brüder kommen aus einer absoluten Musikerfamilie, bereits ihr Großvater hatte eine eigene Kapelle und auch die Tochter von Bernd Ulrich, Daniela Alfinito, ist eine erfolgreiche Schlagersängerin. Bevor der große Durchbruch als Musik-Duo kam, arbeiteten beide in herkömmlichen Berufen, Bernd als Bierbrauer und Karl-Heinz als LKW-Fahrer - die Musik war ein Hobby.



Bis zu ihrem großen Durchbruch dauerte es 36 Jahre, bis 2006. Dann traten die Amigos in Achims Hitparade im MDR Fernsehen auf und wurden dort Musikantenkaiser. Danach ging es ganz schnell nach oben. Es folgte 2007 die erste DVD, 2011 gewannen die Brüder den Echo in der Kategorie "Volkstümliche Musik" und sie wurden drei Mal mit der "Krone der Volksmusik" ausgezeichnet.