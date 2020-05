Jetzt haben die Amigos etwas mit Elvis Presley, Marylin Monroe und anderen Prominenten gemeinsam. Sie haben seit dem 7. Mai 2020 eine eigene Briefmarke. Anlässlich des 50. Bühnenjubiläums des Duos hat die Deutsche Post den beiden 1.000 Marken im Wert von 80 Cent gewidmet. Übergeben wurden sie in der mittelhessischen Heimat der Amigos in Hungen im Vogelsberg. Die Deutsche Post plant bislang keinen Verkauf.

1.000 Mal die Amigos für 80 Cent. Bildrechte: dpa

Die Amigos sind "mächtig stolz" auf die eigenen Briefmarken. Der Deutschen Presseagentur sagte Bernd Ulrich: "Es ist eine riesige Ehre für uns". Die Brüder haben jetzt vor, die Marken für einen guten Zweck zu versteigern. Für welchen genau, das stehe noch nicht fest, Kinder lägen ihnen aber sehr am Herzen.



Die Marke zeigt das Cover des aktuellen Albums "50 Jahre : Unsere Schlager von damals" mit einem Foto der Brüder. Das Album hatte es, wie schon zehn andere des Duos, an die Spitze der Charts geschafft. Leider kann das für Mitte August geplante Fest zum 50. Bühnenjubiläum der Amigos in Alsfeld wegen der coronabedingten Beschränkungen nicht stattfinden. Sobald es wieder möglich ist, wollen die Amigos wieder auftreten und zwar "mit Vollgas, wir sind ja jetzt ausgeruht", so Bernd Ulrich.