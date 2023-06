Die Amigos am 18. Juni bei "Immer wieder sonntags". Bildrechte: IMAGO / HOFER

Die Amigos, die Brüder Karl-Heinz und Bernd Ulrich, treten nach Mitteilung der Sendungsmacher in der Live-Show am 24. Juni nicht auf. Wie es weiter heißt, wird für das Duo die Sängerin Simone performen. Erst vor wenigen Tagen waren die Amigos bei Stefan Mross in seiner Fernseh-Sendung "Immer wieder sonntags" aufgetreten. Wenige Tage später postete das Alpen Flair-Festival auf seiner Instagram-Seite, dass die Amigos nicht bei dem Event, das vom 21. bis zum 24. Juni 2023 stattfindet, dabei sein können.