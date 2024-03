Bildrechte: IMAGO / ANP

In seinen Instagram-Stories teilte André Rieu einen weiteren schönen und auch etwas traurigen Moment mit seinen Followern: Da Emma Kok an Gastroparese, einer Magenlähmung leidet, kann die Jugendliche nicht normal essen, ist 22 Stunden am Tag auf eine Magenpumpe angewiesen, die sie künstlich ernährt.