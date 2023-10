André Rieu begeistert das Publikum. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zu den zahlreichen Höhepunkten gehören Welthits, wie die "Ballade pour Adeline", "Can’t Help Falling in Love", "Volare", "Bolero", "An der schönen blauen Donau" oder "Highland Cathedral" mit rund 300 Dudelsackspielern. Der emotionale Höhepunkt des über zweistündigen Konzertes ist der französische ESC-Titel "Voilà", gesungen von der außergewöhnlichen 15-jährigen Sängerin Emma Kok, die das Publikum zu Tränen rührt.