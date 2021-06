André Rieu beim Silvesterkonzert 1998. Bildrechte: imago images / United Archives

Die Dokumentation "Willkommen in meiner Welt" wirft am 18. Juni 2021 um 20.15 Uhr im MDR einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und zeigt den niederländischen Weltstar einmal ganz persönlich. Dabei blickt der Walzerkönig sowohl auf Highlights aber auch auf Tiefpunkte seiner Karriere zurück. Erstmals können die Zuschauer André Rieu backstage bei Proben und Aufnahmen in seinem Studio begleiten. Der Niederländer zeigt auch, was alles gebraucht wird, um seine traditionellen und weltberühmten Open Air Konzerte in Maastricht auf die Beine zu stellen.



Natürlich können sich die Zuschauer auch auf viele Konzertausschnitte freuen! Berühmte Melodien wie "Rosen aus dem Süden", "Nessun dorma", "Time to say goodbye", "Oh mio babbino caro", "Eine Kleine Nachtmusik", "La Paloma", das "Concierto di Aranjuez", "Circus Renz" und natürlich "An der Schönen Blauen Donau", präsentiert von André Rieu und dem Johann Strauss Orchester sind zu erleben.