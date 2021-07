Andrea Berg im Stadion. Bildrechte: imago images / Eduard Bopp

Doch auch der 40-jährige Ex-Profi zeigte sich emotional und ganz begeistert von Andrea Berg: "Ich bin ein großer Fan! Wir kennen uns schon so lange. Sie war immer dabei: in Barcelona, in London. Ich liebe ihre Musik, ich liebe sie. Für mich ist ihre Musik wie Messi und Ronaldo im Fußball zusammen."



Andrea Berg hat aber nicht nur ein Herz für den Fußballer Alexander Hleb, sondern auch für den Fußball allgemein. Der Schlagerstar ist normalerweise oft zu Gast im Stadion des heimischen SG Sonnenhof Großaspach. Andrea Bergs Mann Uli Ferber war einer der Gründer und erster Vorsitzender des Vereins, der sechs Jahre lang sogar in der dritten Fußball-Liga spielte.