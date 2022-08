Und so kamen die mehr als 24.000 Fans, die am 29./ und 30. Juli in Andrea Bergs Wahlheimat Aspach gekommen waren, in den Genuss einer ganzen Reihe von Duett-Premieren. Duette mit Kerstin Ott, Beatrice Egli, Maite Kelly, Nino de Angelo oder DJ Ötzi sowie ein kölsches Lied mit der Kölner Musikgruppe Höhner sorgten für eine ausgelassene Stimmung in der Aspacher Arena. Eine Premiere in Aspach war der gemeinsame Auftritt von Berg mit Vanessa Mai. Beide Sängerinnen waren in weiß gekleidet und stellten Hand in Hand ihren Song "Unendlich" vor. Andrea Berg sagte, dass sie stolz auf ihre jüngere Kollegin sei, mit der sie mehr als nur die Musik verbinde. Die 30-jährige Vanessa Mai ist seit 2017 mit dem Stiefsohn von Andrea Berg, Andreas Ferber, verheiratet.