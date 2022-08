Andrea Berg mit ihrer Mama Helga(Aufnahme aus dem Jahr 2016). Bildrechte: imago images/Christian Schroedter

Andrea Bergs Mutter Helga hat im vorigen Jahr eine schwere Erkrankung überstanden. Die 78-Jährige lebt seit dem Tod ihres Mannes und Andrea Bergs Vater 2011 bei ihrer Tochter in Kleinaspach. Andrea Berg war bereits 2018 mit ihrer damals 20-jährigen Tochter Lena nach Afrika gereist. Als sich die Familie die Bilder angeschaut habe, so Andrea Berg in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung, habe ihre Mama gesagt: "Da will ich auch einmal hin." Auf diese Weise, so Andrea, sei der Plan von einer gemeinsamen Reise mit ihrer Mama nach Afrika entstanden. Mit im Team ist die 24 Jahre alte Tochter der Sängerin, Lena.