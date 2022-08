Ihr Lieben, jedes Mal, wenn ich in die Wiener Stadthalle komme, herrscht dort eine so wunderbare, energetische Atmosphäre. Ganz besonders freut es mich, dass mein lieber Freund Semino Rossi mir die Ehre erweist und an diesem Abend gemeinsam mit mir auf der Bühne stehen wird.

Auch zum Konzert anlässlich ihres 30-jährigen Bühnenjubiläums hat es sich der gebürtige Argentinier nicht nehmen lassen, Andrea Berg musikalisch zu gratulieren. Gemeinsam sangen Andrea Berg und Semino Rossi in Aspach den Titel "Tango Amore" . Das Duett ist auch auf dem Jubiläumsalbum von Andrea "Ich würd's wieder tun" . Auch Duette mit anderen Schlagersängerinnen und -sängern wie Maite Kelly, Kerstin Ott und Nino de Angelo sind Highlights des Albums. Bereits 2013 haben Andrea Berg und Semino Ross mit "Aber dich gibt's nur einmal für mich" ein Duett aufgenommen. Der Song ist auf Semino Rossis Album "Best of live" enthalten.

An einem der wichtigsten Tage ihres Lebens ist Andrea Berg von Semino Rossi überrascht worden: An ihrem Hochzeitstag am 27. Juni 2007. Kurz bevor Semino bei Andrea Bergs Jubiläumskonzert im Juli dieses Jahres auftrat, teilte er Erinnerungen an diesen Tag mit seinen Followern auf Instagram.