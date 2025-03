"Berühmt geworden bin ich ja mit Liedern über Lügen und Betrügen – über meine Ex-Männer. Ich müsste sie eigentlich mal anrufen und sagen: danke, dass ihr mich inspiriert habt zu meinen Liedern, weil ihr mich so oft betrogen und verletzt habt. Mein Song ‚Ich werde lächeln, wenn du gehst‘ wurde zum Hit auf vielen Scheidungspartys", erzählte Andrea Berg im Bild-Interview.

Bis zum Tourfinale in Bremen am 23. März 2025 spielt Andrea Berg noch drei weitere Konzerte, in Erfurt, Leipzig und Hannover.