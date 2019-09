Bereits zwei Mal konnte Andrea Berg bei der "Goldenen Henne" abräumen. 2011 und 2013 holte sie sich den begehrten Preis in der Kategorie "Musik". Auch in diesem Jahr ist sie dort wieder eine von zehn Nominierten. Sie kann also ihr persönliches Triple vollenden.

Wieder ein Nummer-Eins-Album

Bildrechte: Bergrecords/Sony Music Hinter ihrer Nominierung steht aber auch ein sehr erfolgreiches Jahr. Im April brachte Andrea Berg mit "Mosaik" ihr lang ersehntes, neues Studioalbum raus, welches direkt ein großer Erfolg wurde. "Mosaik" ist das neunte Nummer-Eins-Album in Folge für sie. Die Texte für ihre Songs schrieb sie, wie immer, selbst. Für die Musik holte sie sich jedoch prominente Unterstützung. Nicht nur Dieter Bohlen gehörte zum Produzententeam, sondern auch Xavier Naidoo und DJ Bobo. Und auch im kommenden Jahr wird Andrea Berg weiter auf der Erfolgswelle reiten. Schon Ende November startet sie in Stuttgart ihre große Arena-Tour, welche am 28.03.2020 mit einem Konzert in Leipzig ihren Abschluss findet.

Sängerin mit Herz