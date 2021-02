Dieses Outfit von Helene Fischer für ihren Auftritt bei der Bambi-Verleihung 2013 stammt von Sascha Gaugel. Bildrechte: dpa

Auch Helene Fischer liebte die Kleider von Sascha Gaugel, der durch sein Modelabel "Hausach Couture" bekannt geworden war. Der Designer setzte gern auf Materialien wie Seide oder Duchesse, die er oft mit Pailetten und Strass-Steinen versah. Mehrfach trat Helene Fischer in den Outfits von Gaugel auf, auch in ihren traditionellen Weihnachtsshows.



Auch Brisant-Moderatorin Mareille Höppner äußerte auf ihrer Instagram-Seite ihre Bestürzung. In einem emotionalen Post schreibt sie, dass Sascha Gaugel sie und viele ihrer Kolleginnen mit seinen Entwürfen zu Königinnen gemacht habe, dass sie ihn da oben lieben werden, er hier unten jedoch fehle.

Auch Schlagersängerin Vanessa Mai ist tief getroffen. Für sie hatte Sascha Gaugel 2017 das Hochzeitskleid geschneidert. Sie sagte der Zeitung, dass das etwas sei, das keine Frau in ihrem Leben vergessen könne.



Für Gaugels Partner Kalle Hildinger, der ihn am Morgen des 17. Februar gefunden hatte, ist das alles unfassbar.