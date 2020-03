Wenn es etwas Gutes an der Corona-Pandemie gibt, dann ist es die Solidarität der Menschen in dieser schweren Zeit. Ganz viele lassen sich etwas einfallen, um zu helfen. Auch Schlagerstar Andrea Berg engagiert sich mit ganz viel Herz. Ihre Familie besitzt in Aspach im Rems-Murr-Kreis das Hotel "Sonnenhof", das über 260 Betten verfügt. Um die Rems-Murr-Kliniken in Winnenden und Schondorf zu entlasten, wird nun ein Teil des Hotels als "Reservekrankenhaus" zur Verfügung gestellt. Bis zu 100 Betten können für Patienten genutzt werden, die nach einem Krankenhaus-Aufenthalt wegen der Corona-Krise nicht zurück in ihre Pflegeeinrichtungen dürfen.