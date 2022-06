Seit 30 Jahren begeistert Andrea Berg nun schon ihr Publikum. Bildrechte: IMAGO / POP-EYE

In ihrem Post fügt Andrea Berg hinzu, dass sie sich riesig freue: "... dass wir bei meiner 30 Jahre-Show am 29. und 30. Juli in Aspach gemeinsam auf der Bühne stehen werden."



Bei ihrer großen Show zum Jubiläum wird auch Maite Kelly dabei sein. Auch ein Duett mit Maite und Andrea Berg ist auf dem neuen Album der Aspacherin. Zeitgleich zur Party, nämlich am 29. Juli, erscheint das Jubiläumsalbum "Ich würd's wieder tun". Bereits im April kündigte die Sängerin ihre Jubiläumshighlights aus ihrer Instagram-Seite an.