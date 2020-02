In ihrem Posting erklärt Andrea außerdem was betroffene Fans nun mit ihren Karten machen müssen. DieTickets für das abgesagte Konzert können einfach an den Vorverkaufstellen zurückgeben werden. Wer schon zum Soundcheck in der Halle war, soll sich per E-Mail unter media@andrea-berg.de melden. Ob und wann das abgesagte Konzert nachgeholt wird, ist noch unbekannt.