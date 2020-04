Andrea Berg bei einem der Konzerte ihrer "Mosaik-Tour". Bildrechte: imago images/Revierfoto

Am 15. Februar 2020 begeistert Andrea Berg das Wiener Publikum mit dem Programm ihrer "Mosaik"-Tour. Andrea Berg bringt die Stadthalle der österreichischen Hauptstadt zum Funkeln. Das Publikum in der mit 15.000 Plätzen ausverkauften Halle ist total begeistert, die Schlagersängerin vom Publikum ebenso. Das Konzert wird aufgezeichnet und nun ist daraus ein Konzertfilm geworden. "Andrea Berg - Das Leben ist ein Mosaik" zeigt Aufnahmen dieses Konzertes, dazwischen gibt es Gespräche mit Schlagersänger Giovanni Zarrella bei Andrea Berg zu Hause in Aspach. Für die Schlagersängerin wird die Ausstrahlung des Films zum bittersüßen Erlebnis. In Wien sei sie ins Publikum gegangen und habe die Menschen in den Arm genommen, sagte die 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.