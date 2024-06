Unter dem Motto "Wir sehen uns!" wird Schlagersängerin Andrea Berg 2025 auf große Arena-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufbrechen. In insgesamt 21 Städten wird die 57-Jährige Konzerte geben und die Herzen ihrer Anhänger höherschlagen lassen. Der Vorverkauf startet laut des Veranstalters "Semmel Concerts" bereits am 20. Oktober 2023.