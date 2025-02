Wie in einem Video von ihrem Konzert am 8. Februar in Wien, das die Sängerin auf ihrem Instagram-Account postet, zu sehen ist, steht Andrea Berg zunächst in schwarzem Smoking und weißer Bluse auf der Bühne. Dann singt sie "Ich sag nur Simsalabim", in diesem Moment wird sie von den sie umgebenden Tänzern "entkleidet". Unter dem strengen Smoking trägt die Sängerin ein rotes Minikleid mit Wahnsinns-Beinschlitz, passend zum Song "Mit den Waffen einer Frau".