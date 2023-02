Was für ein Gefühl, viel zu schön um wahr zu sein. Vor 20 Jahren sind wir uns das erste Mal begegnet, seitdem bist Du mein Fels in der Brandung….

Seit 2007 ein Ehepaar: Andrea Berg und Ulrich (Uli) Ferber. Bildrechte: imago images/VISTAPRESS

Dazu postet Andrea Berg ein Pärchenfoto mit ihrem Uli.

Die beiden hatten sich 2003 im Hotel von Uli Ferber "Sonnenhof" in Kleinaspach kennengelernt. Wie die Künstlerin in ihrer Sendung "Das Leben ist ein Mosaik" erzählte, habe sie dort einen Auftritt gehabt und sich dann mit Uli Ferber die ganze Nacht unterhalten. Sie habe danach eine SMS an ihn geschickt, in der gestanden habe: "Ich glaube, ich habe mein Herz bei dir verloren." Zurückgekommen sei: "Ich werde es suchen, ich werde es finden, und ich werde es nie mehr hergeben."