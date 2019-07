Andrea Bergs Fürsorge hat offenbar geholfen, Maite ging es besser und am Samstag-Abend stand sie dann in Aspach auf der Bühne und sang ihre Titel "Die Liebe siegt sowieso" und "Heute Nacht für immer".



LED-Leinwände in Form von Heißluftballons gaben beim "Heimspiel" auch den Zuschauern in den hinteren Reihen die Möglichkeit zu sehen, was auf der Bühne geschah. Andrea Berg strahlte mit ihren Tänzerinnen um die Wette und präsentierte ihrem Publikum mit "Sternenträumer", "Feuervogel" und "Lust auf pures Leben" die Songs, die viele ihrer Fans so lieben.