Zehn Kilo in zehn Wochen: Was klingt wie eine unerreichbare Versprechung in einem Frauen-Magazin, ist für Andrea Berg wahr geworden. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" verriet die Sängerin, dass sie in den vergangenen zehn Wochen tatsächlich zehn Kilo abgenommen habe. Es sei ihr "ein persönliches Bedürfnis" gewesen, sagte die 56-Jährige in dem Interview.

Ich habe mich an meinem Geburtstag am 28. Januar auf die Waage gestellt und mir gesagt: ,Nee, das geht nicht!‘ Ich bin da sehr streng mit mir. [...] Mein persönlicher Anspruch ist: Wenn ich auf die Bühne gehe, will ich auch Hammer aussehen. Ich will nicht den Bauch einziehen müssen und mich mopsig fühlen. Andrea Berg Bild am Sonntag

Doch nicht nur für sich hat Andrea Berg die Pfunde purzeln lassen, sondern auch für ihren Mann Uli Ferber. "Es ist nun mal nicht sexy, wenn der Uli in meiner Garderobe sitzt und sieht, wie ich mich in meine Bauchweg-Unterhose reinquetsche", sagte sie. Der 62-Jährige, der in dem Interview ebenfalls zu Wort kam, versicherte jedoch, dass "jedes Gramm in Ordnung" sei.

Gemüsesaft statt Bier

Aus ihrer Abnehm-Methode machte Andrea Berg kein Geheimnis, doch hinter ihrem Gewichts-Verlust steckt keine spezielle Diät - Sie habe es "durch eisernen Willen" geschafft. Außerdem habe sie wieder angefangen, Sport zu machen. "Und man darf natürlich kein Bier mehr trinken", sagte die Sängerin.

Morgens habe ich nur einen Gemüsesaft getrunken und abends mit einer kleinen Gabel ein bisschen etwas von Ulis Teller gegessen. Andrea Berg Bild am Sonntag

Sie ist aber nicht der einzige Schlagerstar, der in letzter Zeit die Pfunde purzeln ließ. Auch Semino Rossi hat im vergangenen Jahr Kilos verloren. Seine Methode: Intervall-Fasten. Besonders sportlich ging es dagegen bei Ben Zucker zu. Der Sänger mit der Reibeisenstimme nahm 2021 auch einige Kilos ab, er stürzte sich in ein volles Sportprogramm.

Nackt auf dem Motorrad

Neben ihrem Abnehm-Erfolg machte Andrea Berg noch mit einem pikanten Foto auf sich aufmerksam. Bei Instagram veröffentlichte sie das Cover zur Sonderedition ihres neuen Albums "Ich würd's wieder tun", welches im Sommer erscheinen soll. Darauf räkelt sie sich nackt auf einem Motorrad. Ihr Ex-Freund habe das Foto vor dreißig Jahren spontan in ihrer Garage geschossen. "Auf das Ergebnis war ich richtig stolz. Wenn man jung ist, macht man so was halt", sagte die Sängerin.