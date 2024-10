Bildrechte: IMAGO/Future Image

Tierisch komisch Andrea Berg: Kuriose Szene bei Talk-Show-Auftritt

07. Oktober 2024, 16:31 Uhr

Schlager-Ikone Andrea Berg war am 04. Oktober 2024 in der "NDR Talk Show" zu Gast. Gerade als sie über ihr idyllisches Privatleben sprechen wollte, kam es zu einem lustigen Ereignis: Ein anderen Gast in der Runde fiel ihr plötzlich ins Wort – denn im Studio machte sich ein unangenehmer Gestank breit.