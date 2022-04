Die Fans von Andrea Berg haben in diesem Jahr allen Grund, sich zu freuen. Die Schlagersängerin feiert ihr 30. Bühnenjubiläum mit einem neuen Album und einer zwei Tage dauernden Party in Aspach.

Wie die Sängerin auf ihrer Instagram-Seite mitteilt, erscheint das neue Album am 29. Juli 2022 im Handel. Der Titelsong "Ich würd's wieder tun" ist bereits ab dem 8. April auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen verfügbar. Und natürlich lädt Andrea Berg zur großen Geburtstagsparty am 29. und 30. Juli zu sich nach Hause, nach Aspach, ein.

Andrea Berg 1993: Ganz am Anfang ihrer Karriere. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Liste der Schlagersänger*innen, die mit Andrea Berg eigens für das Album Songs aufgenommen haben, liest sich wie ein "Who is Who" der Schlagerwelt. Dabei sind: Giovanni Zarrella, Maite Kelly, DJ Ötzi, Kerstin Ott, Al Bano, Semino Rossi, Nik P., Nino de Angelo sowie weitere internationale Stars.