Schlagersängerin Andrea Berg punktet mit ihrer Musik, mit ihren Shows und auch mit ihren Outfits. Die gebürtige Krefelderin ist bekannt für ihre außergewöhnlichen sexy Roben. Nach ihrem jüngsten Auftritt im ZDF-Fernsehgarten erntete die Sängerin jedoch zum Teil auch recht harsche Kritik. Ihr erstes Outfit (siehe Bild oben) ist ein orangefarbenes Kleid mit tiefem Ausschnitt, Cutouts und hohem Beinschlitz. Bei ihrem zweiten Auftritt erscheint die 56-Jährige in Hotpants und kniehohen Stiefeln. Zuviel für's Publikum? Auf dem Twitter-Account des Senders jedenfalls hagelt es Kritik, zum Teil in einem sehr harschen Ton. Der Kommentar "Niemand hat Andrea Berg gesagt, dass das Kleid vorn kaputt ist." ist eine von den milden Kritiken. Warum jedoch sollte nicht auch Andrea Berg Haut zeigen dürfen?

Andrea Berg liebt es gewagt. Hier 2005 bei der Großen Schlagerstarparade im Velodrom in Berlin. Bildrechte: imago/Scherf

Doch die Fans der Sängerin stärken ihr den Rücken. Auf Andrea Bergs Social Media-Kanälen heißt es unter anderem: "Sie sehen sehr gut aus heute im ZDF Fernsehgarten, Ihre Figur, Respekt!", "Auch das Outfit war 'ne Show, Andrea bleibe weiter so." Mega liebe Andrea, suuuper Auftritt im Fernsehgarten, tolles Outfit."



Bis vor etwa 15 Jahren trat Andrea Berg gern in Lederoutfits und Overknees auf, seit einiger Zeit betont sie ihre langen Beine durch hohe Schlitze in ihren Kleidern und ihr Dekolleté. Manchmal reicht der Ausschnitt fast bis zur Taille, dann aber gibt es einen hautfarbenen Body darunter. Auch bei der Großen Schlagerstrandparty zum Geburtstag im vorigen Sommer sorgte Andrea Berg mit ihrem gelben Fransenkleid ordentlich für Diskussionen. Schon vor einigen Jahren sagte die Sängerin der "Bild"-Zeitung: