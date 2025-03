Andrea Berg hat auf den Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder für große Begeisterung gesorgt: Insgesamt war die 59-Jährige Sängerin in 21 Städten zu Gast und sorgte für große Euphorie unter ihren tausenden Fans. Nach dem "Grand Final" in der Hansestadt Bremen am 23. März ließ der Superstar nun mit Hilfe eines kurzen Videos auf Instagram die Tour noch einmal Revue passieren. Nach einigen kurzen Highlight-Aufnahmen meldet sich dann Andrea Berg selbst zu Wort und wird dabei emotional: