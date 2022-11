Sängerin weint wegen verstorbener Freundin Andrea Berg: Tränen in Fernsehsendung

Andrea Berg wird in diesem Jahr gemeinsam mit Johnny Logan den Titelsong des RTL-Spendenmarathons "Never Walk Alone" singen. Als sie im TV-Interview des Senders über die Bedeutung des Titels für sie spricht, fließen die Tränen.