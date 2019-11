Die Schlagersängerin Andrea Berg hat beim SCHLAGERBOOOM am 2. November mit ihrem gewagten Space-Outfit ihre Fans wieder einmal überrascht. Passend zum Song "Hallo Houston" bot Andrea Berg eine Performance im sexy Space-Outfit gemeinsam mit passender Weltraum-Crew. Bei ihren Fans kam das gut an, in den sozialen Netzwerken lobten sie die Sängerin, ihr Outfit und ihre Performance. Der Auftritt in Dortmund war ein Vorgeschmack auf die kommende Arena-Tour zu ihrem neuen Album "Mosaik". Umso erstaunlicher ist es, dass sich die 53-Jährige vor ihrer Tour, die sie durch 24 Städte führt, Zeit nimmt, selbst Stollen zu backen und das nach ihrem ganz speziellen Rezept. Allerdings gibt Andrea Berg nicht das genaue Rezept bekannt, aber wichtige Tipps.