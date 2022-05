Noch bis zum 25. Mai 2022 können Interessierte ihre Bewerbungsunterlagen an das Team des Schlagerstars schicken. Wichtig dabei: erste Erfahrungen als Sänger:in in einem Chor, einem Verein oder einer Band sind erwünscht.

Aufgezeichnet wird die große Show am 29. Und 30. Juli 2022 in der "Wir-machen-Druck-Arena" in Aspach – dort präsentiert Andrea Berg auch jährlich ihr großes "Heimspiel". Die Eurovisions-Sendung wird dann eine Woche später, am 6. August, im ZDF sowie ORF und SRF zu sehen sein.