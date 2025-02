Und wie in einer echten WG geht es auch nach den Auftritten von Andrea Berg im Tourbus zu: "Während ich nach dem Konzert noch beim Fototermin bin, bereiten Uli und René schon eine schöne Brotzeit vor. Dazu gibt’s ein schönes Gläschen Rotwein und wir besprechen einfach das, was jeder noch im Kopf hat."

Ganz besonders schätzt Andrea Berg, direkt am nächsten Morgen in der Stadt des nächsten Konzerts aufzuwachen, die kurzen Wege und die gewonnene Zeit: "Uli und ich schauen uns jetzt öfter auch mal die Stadt an, in der ich abends mein Konzert gebe. Den Bus parken wir direkt an der Halle, ich habe also einen sehr kurzen Weg zur Arbeit. Wir haben durch den Bus sehr viel Lebenszeit gewonnen."