Bei ihren nachdenklichen Worten stiegen ihr die Tränen in die Augen. Im Hinblick auf die Schwierigkeiten unserer Zeit inmitten der Corona-Pandemie sagte die 55-jährige Sängerin weiter: "Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Schlüssel in dieser Zeit: Dass wir etwas lernen. Das was wirklich wichtig ist, das Miteinander sein, das einander lieb haben." Wahre Worte vom Schlagerstar! Da konnte auch Florian Silbereisen nur mit Mühe die Tränen zurück halten.