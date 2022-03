Womit könnte Andrea Berg ihren Fans eine Freude machen? Mit einem Konzert, mit einem Meet & Greet oder - mit neuer Musik ? Anfang April wird die Sängerin endlich wieder eine Single veröffentlichen, nach immerhin vier Jahren. Vorstellen wird sie ihren neuen Song dann in einer ZDF-Show, wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Andrea Berg während ihrer Mosaik-Live-Arena-Tour 2020. Bildrechte: imago images/Revierfoto

Andrea Berg hat, wie die gesamte Unterhaltungsbranche, unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gelitten. Die Zeit ohne Live-Auftritte nutzte sie, um zu helfen. So nähte die Sängerin Schutzmasken und stellte eine große Anzahl von Betten des Hotels der Familie in Aspach zur Verfügung. Darin wurden Patienten untergebracht, die nach einem Krankenhaus-Aufenthalt nicht zurück in ihre Pflegeeinrichtungen konnten, sondern zunächst die Quarantäne abwarten mussten.



Auch ihre große MOSAIK-LIVE-Tour konnte Andrea Berg nicht zu Ende performen. Ein Teil davon musste mehrmals verschoben werden. Im Moment ist geplant, dass die Tour im November 2022 weitergehen kann.