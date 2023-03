Andrea Berg und ihr Ehemann Ulrich Ferber haben sich 2003 kennengelernt, geheiratet haben die beiden vier Jahre später, am 27. Juni 2007. Die Schlagersängerin gibt selten Einblicke in ihr Privatleben. Jetzt jedoch haben sich beide, Andrea und Uli, in der "Bild"-Zeitung über ihre 20-jährige Beziehung geäußert.

"Wir laufen nicht mehr mit Herzchen in den Augen umher. Uns verbindet so viel mehr: Wir sind aneinander gewachsen, haben zu zweit viel Schönes erlebt und Krisen gemeistert", ergänzt die 57-Jährige.

Hochzeitsfoto vom 27.06.2007 Bildrechte: dpa

Die beiden hatten sich 2003 im Hotel von Uli Ferber "Sonnenhof" in Kleinaspach kennengelernt. Wie die Künstlerin in ihrer Sendung "Das Leben ist ein Mosaik" erzählte, habe sie dort einen Auftritt gehabt und sich dann mit Uli Ferber die ganze Nacht unterhalten. Sie habe danach eine SMS an ihn geschickt, in der gestanden habe: "Ich glaube, ich habe mein Herz bei dir verloren." Zurückgekommen sei: "Ich werde es suchen, ich werde es finden, und ich werde es nie mehr hergeben." Über seine Frau sagte der Hotelier der "Bild":