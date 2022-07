Schlagerstar Andrea Berg feiert an diesem Wochenende ihren 30. Bühnengeburtstag und hat sich dafür eine illustre Runde an Gästen aus der deutschen Schlagerszene eingeladen, um mit ihnen gemeinsam dieses Jubiläum zu feiern. Unter anderem werden Beatrice Egli, Maite Kelly, DJ Ötzi, DJ Bobo und Nino de Angelo auf der Bühne in Andreas Wahlheimat Aspach dabei sein.

Endlich gemeinsam auf der Bühne: Andrea Berg und Vanessa Mai Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK