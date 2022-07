Andrea Berg und Vanessa Mai sind nicht nur Kolleginnen, sie gehören auch derselben Familie an. Vanessa Mai ist die Ehefrau von Andrea Bergs Stiefsohn Andreas Ferber - somit ist die 56-Jährige die Stief-Schwiegermutter von Vanessa. Bisher haben die beiden jedoch noch nie gemeinsam gearbeitet. Nachdem Andreas Ferber und Vanessa Mai 2017 geheiratet hatten, beendete Andrea Berg die Zusammenarbeit mit Andreas Ferber, der bis dahin ihr Manager war. Deshalb ist dieses Duett eine kleine Sensation. Beide Sängerinnen kündigen es auf ihren Instagram-Kanälen mit einer Botschaft an:

Irgendwie schließt sich der Kreis am Ende. Wir sind wieder am Anfang. Und doch weiter.

Andrea Berg und ihr Ehemann Ulrich Ferber. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Die gebürtige Krefelderin feiert in diesem Jahr ihr 30. Bühnenjubiläum mit jeder Menge Überraschungen für ihre Fans: Am 29. Juli erscheint das Jubiläumsalbum von Andrea Berg mit dem Titel: "Ich würd's wieder tun". Ebenfalls am 29. und am 30. Juli lädt die Jubilarin zur großen Party zu sich, nach Aspach ein. Dabei ist unter anderen Maite Kelly, mit ihr singt Andrea Berg auf ihrem Album "Hallo Houston" im Duett. Auch Kerstin Ott steht in Aspach auf der Party-Bühne und auch sie singt mit Andrea auf dem neuen Longplayer. Das Duett der beiden hat den Titel: "Geh doch, wenn du sie liebst".