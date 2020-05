Vergangene Woche erschien Andrea Bergs neues Live-Album "Mosaik Live - Die Arena Tour". Normalerweise ein Grund für sie, persönlich mit ihren Fans in Kontakt zu kommen und Autogrammstunden zu geben. Doch in Zeiten von Corona ist das natürlich nicht möglich. Also hat Andrea Berg eine virtuelle Autogrammstunde in's Leben gerufen und die war ein voller Erfolg.