Zweiter Todestag In Memoriam: Album "Andrea Jürgens - Gold" erscheint

Am 20. Juli 2017 verstarb Andrea Jürgens. In Erinnerung an die Sängerin mit der glockenklaren Stimme erscheint das Doppel-Album "Andrea Jürgens - Gold". Exclusives Highlight ist der bisher unveröffentlichte Titel "Ich bin bei dir".